Gaza ondata di attacchi dopo l' ordine di Netanyahu | Trump | Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio giusto Israele reagisca
Vance: "Tregua tiene, la pace resisterà nonostante le scaramucce". Appello del Papa: "Basta guerre, il mondo ha sete di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#Gaza Ondata di "potenti attacchi" israeliani su Rafah e #GazaCity. Netanyahu accusa #Hamas di aver aperto il fuoco contro soldati israeliani. Il vicepresidente Usa #Vance "Il cessate il fuoco tiene. Solo scaramucce". Hamas rinvia la consegna della salma d - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Ondata di "potenti attacchi" israeliani su Rafah e #GazaCity. Netanyahu accusa #Hamas di aver aperto il fuoco contro soldati israeliani. Il vicepresidente Usa #Vance "Il cessate il fuoco tiene. Solo scaramucce". Hamas rinvia la consegna della salma - X Vai su X
Gaza, ondata di attacchi israeliani dopo l'ordine di Netanyahu | Vance: "Cessate il fuoco tiene, pace resisterà nonostante le scaramucce" - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese dopo che i milizia ... Segnala msn.com
Gaza, Netanyahu ordina attacchi “immediati e potenti” sulla Striscia: vacilla il cessate il fuoco - Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di condurre "potenti e immediati raid" in risposta a quella che il governo israeliano definisce ... Come scrive fanpage.it
Gaza City sotto attacco con ondata di raid aerei israeliani - Raid avvenuti vicino al più grande ospedale ancora in funzione nel nord di Gaza; autorità israeliane giustificano la risposta a un attacco a Rafah e alla mancata restituzione dei corpi degli ostaggi ... Secondo laregione.ch