Gaza oltre 100 morti nei raid di Israele | tra le vittime almeno 35 bambini

La protezione civile e gli ospedali di Gaza gestiti da Hamas affermano i raid israeliani, avvenuti durante la notte e questa mattina prima del ripristino del cessate il fuoco, hanno ucciso più di 100 persone in tutta la Striscia, tra cui diversi bambini. «Almeno 101 vittime sono state portate in ospedale, tra cui 35 bambini e diverse donne e anziani, a seguito dei raid israeliani in meno di 12 ore»,.

