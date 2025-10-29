Gaza nuovo raid israeliano si abbatte sul nord della Striscia | Colpita minaccia imminente
La tregua era tornata in vigore alle 10 di questa mattina all'indomani di un pesante raid compiuto a Gaza e Rafah che, stando a quanto riferito da Hamas, avrebbe causato almeno 104 vittime. Il nuovo attacco è stato giustificato dalle Idf come necessario per annientare un'infrastruttura terroristica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
