Gaza nuovo raid israeliano si abbatte sul nord della Striscia | Colpita minaccia imminente

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tregua era tornata in vigore alle 10 di questa mattina all'indomani di un pesante raid compiuto a Gaza e Rafah che, stando a quanto riferito da Hamas, avrebbe causato almeno 104 vittime. Il nuovo attacco è stato giustificato dalle Idf come necessario per annientare un'infrastruttura terroristica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza nuovo raid israeliano si abbatte sul nord della striscia colpita minaccia imminente

© Ildifforme.it - Gaza, nuovo raid israeliano si abbatte sul nord della Striscia: “Colpita minaccia imminente”

