Gaza nuovo raid Idf nel nord della Striscia violato ancora cessato il fuoco | da ieri notte 104 morti di cui 46 bambini 253 i feriti - VIDEO
L’esercito israeliano ha ripreso il genocidio a Gaza e ha confermato di aver effettuato un “attacco mirato” contro un deposito di armi nel nord della Striscia di Gaza, a Beit Lahia, con l’obiettivo dichiarato di “eliminare una minaccia terroristica” L’Idf ha condotto un nuovo raid nel nord de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
