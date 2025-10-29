Gaza Netanyahu ordina raid | Tregua violata Vance | Solo scaramucce

(Adnkronos) – Nuovi raid di Israele su Gaza. A ordinare alle forze militari di lanciare "potenti" attacchi nella Striscia il primo ministro Benjamin Netanyahu che accusa Hamas di una serie di violazioni del cessate il fuoco. L’agenzia di Protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha lanciato almeno tre attacchi aerei sul territorio palestinese, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

