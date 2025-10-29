La tregua che aveva portato un fragile silenzio sulla Striscia di Gaza si è infranta. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di sferrare attacchi “immediati e potenti” contro l’enclave palestinese, ponendo fine a oltre dieci giorni di cessate il fuoco. La decisione è arrivata al termine di consultazioni sulla sicurezza, durante le quali Netanyahu ha impartito istruzioni precise ai vertici militari per riprendere le operazioni offensive. Gli attacchi si sono abbattuti su Rafah, Gaza City e sui campi profughi di Deir al Balah e Shati, con almeno cinque vittime confermate dalla protezione civile locale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Gaza, Netanyahu ordina raid “immediati e potenti”: si spezza la tregua dopo 10 giorni