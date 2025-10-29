Gaza mentre Israele riprende a bombardare il NYT squarcia il velo su uccisione giornalista Shireen Abu Akleh | assassinata a freddo da cecchino Idf
Shireen Abu Akleh, cittadina americana e una delle giornaliste più note della regione, fu uccisa l'11 maggio 2022 mentre documentava un raid delle forze israeliane nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Indossava un giubbotto antiproiettile con la scritta "PRESS" ben visibile e un casco quando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Israele torna a bombardare Gaza, almeno 65 morti. Netanyahu ordina "pesanti attacchi" dopo la consegna di resti di una salma già restituita. Vance: "Scaramucce, la tregua reggerà". Segui gli aggiornamenti su RaiNews.it Vai su Facebook
Violazioni della tregua a #Gaza: #Israele denuncia un attacco terroristico e risponde con raid aerei. #Hamas dichiara: "False le accuse contro di noi su un attacco ai civili". Al #Tg2Rai ore 13,00 #19ottobre - X Vai su X
Perché la tregua Israele-Hamas a Gaza rischia di saltare - Israele colpisce Gaza con raid aerei dopo presunte violazioni di Hamas: decine di morti e tensione crescente sulla tregua mediata dagli USA ... Riporta policymakermag.it
Gaza, Israele riprende a bombardare con violenza: 9 palestinesi uccisi e 15 feriti - Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di cercare pretesti per sottrarsi agli impegni assunti nell’accordo mediato dagli Stati Uniti. Si legge su globalist.it
Il paradosso di Gaza: Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid, ma per gli Usa la tregua regge - Nella Striscia: si alternano attacchi e momenti di pace armata. Come scrive today.it