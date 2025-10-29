Shireen Abu Akleh, cittadina americana e una delle giornaliste più note della regione, fu uccisa l'11 maggio 2022 mentre documentava un raid delle forze israeliane nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Indossava un giubbotto antiproiettile con la scritta "PRESS" ben visibile e un casco quando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gaza, mentre Israele riprende a bombardare, il NYT squarcia il velo su uccisione giornalista Shireen Abu Akleh: assassinata a freddo da cecchino Idf