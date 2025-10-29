Gaza la morte dei bambini ormai è solo un numero lo sterminio è la fine della civiltà occidentale siamo zombie anestetizzati privi di anima e complici

La stessa nonchalance con cui oggi leggiamo sui giornali "24 bambini uccisi in una notte" è la stessa con cui l'Occidente sembra vivere la propria quotidianità interna: affetti, lavori, interessi, tutto finto, tutto anestetizzato. Il vero orrore è la disumanizzazione di chi osserva, la freddezza con.

