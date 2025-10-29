Gaza Israele rompe il cessate il fuoco | Violenza immediata
Israele ha colpito Gaza City con tre violenti attacchi aerei nel giro di pochi minuti. Le esplosioni si sono sentite a distanza di chilometri. Un missile è caduto vicino l’ospedale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Da quando è in vigore il cessate il fuoco a Gaza (un cessate il fuoco che i giornalisti i politici servi chiamano "Pace") lo Stato genocida di Israele ha ucciso 106 civili palestinesi. 106 civili uccisi tra i quali oltre 20 bambini. Israele, dunque, ha violato ripetutament - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Israele ha restituito i corpi di 15 palestinesi, per un totale di 150; lo riferisce il ministero della Salute controllato da Hamas. Oggi i miliziani hanno consegnato i resti degli ostaggi Ronen Engel e Sonthaya Oakkharasri. - X Vai su X
Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: Netanyahu ordina “attacchi potenti” dopo presunte violazioni di Hamas - Israele ha lanciato nuovi raid aerei su Gaza City, colpendo ancora una volta una città già devastata da mesi di guerra. Riporta globalist.it
Gaza si riaccende, esplosioni e raid. "Attacchi dopo le violazioni di Hamas" - Ore cruciali con Israele che accusa Hamas di ripetute violazioni della tregua e lacia nuovi attacchi nella ... Come scrive iltempo.it
Israele: Netanyahu torna a bombardare Gaza, "Hamas ci inganna" - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch scrive