Gaza Israele rompe il cessate il fuoco | Violenza immediata

Cms.ilmanifesto.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele ha colpito Gaza City con tre violenti attacchi aerei nel giro di pochi minuti. Le esplosioni si sono sentite a distanza di chilometri. Un missile è caduto vicino l’ospedale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

gaza israele rompe cessateIsraele rompe la tregua e bombarda Gaza: Netanyahu ordina “attacchi potenti” dopo presunte violazioni di Hamas - Israele ha lanciato nuovi raid aerei su Gaza City, colpendo ancora una volta una città già devastata da mesi di guerra. Riporta globalist.it

gaza israele rompe cessateGaza si riaccende, esplosioni e raid. "Attacchi dopo le violazioni di Hamas" - Ore cruciali con Israele che accusa Hamas di ripetute violazioni della tregua e lacia nuovi attacchi nella ... Come scrive iltempo.it

gaza israele rompe cessateIsraele: Netanyahu torna a bombardare Gaza, "Hamas ci inganna" - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch scrive

