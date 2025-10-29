Gaza Israele ripristina cessate il fuoco dopo i bombardamenti
Dopo un’ ondata di attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e la mattina di mercoledì 29 ottobre, il cessate il fuoco è ripreso alle 10 ora locale, le 9 in Italia. Ma nelle ore precedenti i bagliori e le colonne di fumo causati dai bombardamenti israeliani sono stati visti su tutta la Striscia di Gaza. I raid hanno ucciso almeno 60 persone, tra cui molti bambini, secondo quanto riferito da funzionari ospedalieri locali. Il giorno prima il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva ordinato all’esercito di condurre “ attacchi potenti ” su Gaza, dopo aver affermato che Hamas aveva violato la fragile tregua. 🔗 Leggi su Lapresse.it
