Gaza Israele gioca a rimpallo e annuncia tregua dopo averla infranta Katz vieta a Croce Rossa visite a detenuti palestinesi | Rischio sicurezza

Dopo aver infranto platealmente il cessate il fuoco, Israele torna a muovere le pedine sullo scacchiere a suo piacimento. Mentre il ministro Katz ostacola l'accesso della Croce Rossa internazionale puntando il dito contro i "combattenti illegali" imprigionati Dopo aver ucciso più di 100 civil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele gioca a rimpallo e annuncia "tregua" dopo averla infranta, Katz vieta a Croce Rossa visite a detenuti palestinesi: "Rischio sicurezza"

