Gaza Israele continua la guerra e estende controllo su Striscia oltre linea gialla ma Trump e Vance minimizzano | Tregua reggerà sono scaramucce
Mentre per la Turchia i "potenti attacchi" Idf di ieri rappresentano una "chiara violazione della tregua", per il tycoon Israele ha risposto nella maniera più opportuna. Poi Trump si arrampica sugli specchi: "La tregua? Non è a rischio. Dovete capire che Hamas è una parte molto piccola della pace in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
