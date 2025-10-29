Gaza Israele continua la guerra e estende controllo su Striscia oltre linea gialla ma Trump e Vance minimizzano | Tregua reggerà sono scaramucce

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre per la Turchia i "potenti attacchi" Idf di ieri rappresentano una "chiara violazione della tregua", per il tycoon Israele ha risposto nella maniera più opportuna. Poi Trump si arrampica sugli specchi: "La tregua? Non è a rischio. Dovete capire che Hamas è una parte molto piccola della pace in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

