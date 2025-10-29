Gaza il VIDEO di 2 anni di genocidio in 8 minuti | dal coinvolgimento di Israele nell' attacco 7 ottobre ai bambini morti mutilati col supporto militare Usa

Dalle affermazioni di negazionismo al genocidio di Netanyahu, alle serene ammissioni di complicità del tycoon: "Abbiamo dato migliori bombe a Israele, e le hanno usate proprio bene". In questo video di 8 minuti firmato dal profilo @blunts4jesus i due anni di bombardamenti e sangue palestinese sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Gaza", il VIDEO di 2 anni di genocidio in 8 minuti: dal "coinvolgimento" di Israele nell'attacco 7 ottobre ai bambini morti mutilati col supporto militare Usa

Lei è Nada, ha 21 anni, vive a Gaza. Da ieri è nella nostra città e noi siamo felicissimi di accoglierla e proveremo a farle sentire l'amicizia, il sostegno e l'abbraccio della nostra città. Nada aveva iniziato ingegneria informatica a Gaza. Adesso proseguirà qui i s

#Gaza , un palestinese sfollato: "Quanti anni ci vorranno prima che ricostruiscano le nostre case?"

Gaza, resti consegnati ieri sono di Ofir Tzarfati: il corpo recuperato 2 anni fa - I resti consegnati ieri da Hamas sono stati identificati come quelli di Ofir Tzarfati, già recuperato dalle Forze di Difesa israeliane

Unicef, in 2 anni 64mila bambini uccisi o mutilati a Gaza - "Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità.

Video. I palestinesi a Gaza commemorano due anni di conflitto e perdite - Due anni dopo che i militanti guidati da Hamas hanno fatto irruzione in Israele, i palestinesi di Gaza affermano che il conflitto è sembrato molto più lungo della sua durata, poiché incessanti raid