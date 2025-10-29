Gaza dopo l' ondata di attacchi Tel Aviv ripristina il cessate il fuoco | Wafa | 81 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani almeno 24 sono bambini
Il bilancio dei nuovi raid è di almeno 65 morti. Vance: "Tregua tiene, la pace resisterà nonostante le scaramucce". Esercito israeliano: "Ucciso dai terroristi palestinesi un riservista nell'area di Rafah". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tg1. . Dopo giorni di relativa calma, a #Gaza è di nuovo tensione. E il rischio è quello di una nuova escalation. Israele accusa #Hamas di aver violato il cessate il fuoco e Netanyahu ordina pesanti raid sulla Striscia. Poco fa, i primi bombardamenti. E proprio og - facebook.com Vai su Facebook
Il bilancio della distruzione a Gaza dopo due anni di guerra. L’analisi di Linda Giannattasio https://la7.it/piazzapulita/video/gaza-due-anni-dopo-qual-e-il-vero-bilancio-del-conflitto-lanalisi-16-10-2025-615977… #Piazzapulita - X Vai su X
Il paradosso di Gaza: Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid, ma per gli Usa la tregua regge - Non c'è pace nella Striscia: si alternano attacchi e momenti di pace armata. today.it scrive
Gaza, Israele ripristina cessate il fuoco dopo i bombardamenti - (LaPresse) Dopo un'ondata di attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e la mattina di mercoledì 29 ottobre, il cessate ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Israele, il cessate il fuoco è ripristinato - Dopo un'ondata di attacchi aerei nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina. Da ansa.it