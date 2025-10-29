Gaza dopo l' ondata di attacchi Tel Aviv ripristina il cessate il fuoco | Almeno 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani 35 sono bambini
Il bilancio dei nuovi raid è di almeno 65 morti. Vance: "Tregua tiene, la pace resisterà nonostante le scaramucce". Esercito israeliano: "Ucciso dai terroristi palestinesi un riservista nell'area di Rafah". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, dopo l'ondata di attacchi Tel Aviv ripristina il cessate il fuoco | Wafa: 81 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani, almeno 24 sono bambini - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese dopo che i milizia ... Secondo msn.com
Israele, il cessate il fuoco è ripristinato a Gaza - Dopo un'ondata di attacchi aerei nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina. Lo riporta ansa.it
Gaza, dopo una notte di raid aerei Israele ripristina il cessate il fuoco. L'Idf: «Colpiti 30 terroristi di Hamas» - Trump: «Hanno ucciso un soldato israeliano, Tel Aviv doveva reagire. Da lasicilia.it