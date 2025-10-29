Gaza dopo l' ondata di attacchi Tel Aviv ripristina il cessate il fuoco | Almeno 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani 35 sono bambini

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio dei nuovi raid è di almeno 65 morti. Vance: "Tregua tiene, la pace resisterà nonostante le scaramucce". Esercito israeliano: "Ucciso dai terroristi palestinesi un riservista nell'area di Rafah". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

