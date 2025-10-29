Gaza dopo l' ondata di attacchi Tel Aviv ripristina il cessate il fuoco | Almeno 100 palestinesi uccisi 35 sono bambini

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio dei nuovi raid è di almeno 65 morti. Vance: "Tregua tiene, la pace resisterà nonostante le scaramucce". Esercito israeliano: "Ucciso dai terroristi palestinesi un riservista nell'area di Rafah". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza dopo l ondata di attacchi tel aviv ripristina il cessate il fuoco almeno 100 palestinesi uccisi 35 sono bambini

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, dopo l'ondata di attacchi Tel Aviv ripristina il cessate il fuoco | Almeno 100 palestinesi uccisi, 35 sono bambini

Argomenti simili trattati di recente

gaza dopo ondata attacchiGaza, attacchi israeliani: oltre 100 morti, 35 sono bambini. Israele: «Il cessate il fuoco è ripristinato dalle 9» - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese. Segnala ilmattino.it

gaza dopo ondata attacchiIsraele, il cessate il fuoco è ripristinato a Gaza - Dopo un'ondata di attacchi aerei nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina. Da ansa.it

gaza dopo ondata attacchiGaza, dopo i raid Israele ripristina il cessate il fuoco - (LaPresse) Dopo un'ondata di attacchi aerei nella Striscia durante la notte e questa mattina, Israele ha ripristinato il cessate il fuoco a Gaza, ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Dopo Ondata Attacchi