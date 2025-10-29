Gaza dopo i raid contro Rafah arriva il messaggio di Netanyahu | Hamas sta ingannando il mondo intero

Un'accusa a cui i miliziani hanno risposto immediatamente, ricordando come Israele abbia minato l'accordo di pace con i raid avvenuti ieri, arrivando ad uccidere circa 104 persone in un solo colpo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, dopo i raid contro Rafah arriva il messaggio di Netanyahu: “Hamas sta ingannando il mondo intero”

Approfondisci con queste news

Tg1. . Dopo giorni di relativa calma, a #Gaza è di nuovo tensione. E il rischio è quello di una nuova escalation. Israele accusa #Hamas di aver violato il cessate il fuoco e Netanyahu ordina pesanti raid sulla Striscia. Poco fa, i primi bombardamenti. E proprio og Vai su Facebook

Il bilancio della distruzione a Gaza dopo due anni di guerra. L’analisi di Linda Giannattasio https://la7.it/piazzapulita/video/gaza-due-anni-dopo-qual-e-il-vero-bilancio-del-conflitto-lanalisi-16-10-2025-615977… #Piazzapulita - X Vai su X

Gaza, oltre 100 morti dopo raid su Striscia. Israele: ripristinato cessate il fuoco. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, oltre 100 morti dopo raid su Striscia. Da tg24.sky.it

GAZA, 100 MORTI NEI RAID - Dopo una serie di “attacchi significativi” condotti contro “obiettivi e agenti di Hamas”, l’esercito israeliano ha annunciato che il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è nuovamente in vigore. Segnala 9colonne.it

Guerra Gaza, Israele intensifica gli attacchi contro Hamas: la reazione di Donald Trump - Gaza, guerra e tensioni crescenti: Israele intensifica i raid contro Hamas e la popolazione civile paga il prezzo più alto. Da notizie.it