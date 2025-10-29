Gaza dopo i raid contro Rafah arriva il messaggio di Netanyahu | Hamas sta ingannando il mondo intero

Un'accusa a cui i miliziani hanno risposto immediatamente, ricordando come Israele abbia minato l'accordo di pace con i raid avvenuti ieri, arrivando ad uccidere circa 104 persone in un solo colpo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza dopo i raid contro rafah arriva il messaggio di netanyahu hamas sta ingannando il mondo intero

© Ildifforme.it - Gaza, dopo i raid contro Rafah arriva il messaggio di Netanyahu: “Hamas sta ingannando il mondo intero”

