Gaza almeno 65 morti nei raid su Rafah ma Trump minimizza | Scaramucce la tregua reggerà
Hamas nega ogni coinvolgimento in una presunta violazione della tregua. Il gruppo sostiene di non essere coinvolto nell'agguato che ieri ha portato alla morte di un soldato israeliano e che avrebbe convinto Netanyahu a riprendere i bombardamenti. Al contrario, i miliziani hanno sostenuto che l'unica vera violazione dell'accordo di pace è stato lo stesso raid che si è verificato nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
