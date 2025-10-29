Gaza almeno 50 morti in attacchi notturni delle Idf Trump | Nulla comprometterà cessate il fuoco
(Adnkronos) – "Nulla comprometterà il cessate il fuoco a Gaza, Israele ha il diritto di reagire". Ad affermarlo il presidente Usa Donald Trump dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare "raid massicci" sulla Striscia dopo aver accusato Hamas di aver violato la tregua. Almeno 50 palestinesi sono stati uccisi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
