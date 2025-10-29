Gaza 90 morti nei raid israeliani ma per Trump il cessate il fuoco regge | Nulla lo metterà a rischio
Nonostante una nuova ondata di violenza nella Striscia di Gaza, dove nelle ultime 24 ore almeno 90 palestinesi, tra cui 24 bambini, hanno perso la vita nei bombardamenti israeliani, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assicurato che il cessate il fuoco resta valido. “ Nulla metterà a repentaglio l’accordo raggiunto su Gaza ”, ha dichiarato il presidente a bordo dell’Air Force One, commentando le operazioni militari avvenute alla vigilia della sua visita nella regione. Trump ha spiegato che i raid israeliani non devono essere interpretati come una violazione della tregua. “ Hanno ucciso un soldato israeliano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
