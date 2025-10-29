Gaza 63 morti nei raid sulla Striscia dopo la ripresa dei bombardamenti – La diretta
Cresce la preoccupazione per la situazione a Gaza dopo che ieri, martedì, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha ordinato la ripresa dei bombardamenti sulla Striscia accusando Hamas di aver violato gli accordi di cessate il fuoco. Sarebbero 63 i morti da allora dovuti ai raid dello Stato ebraico. Il presidente americano Donald Trump si dice però sicuro che la tregua non sia a rischio. Ecco tutte le notizie di oggi 29 ottobre in diretta. Gaza, le notizie in diretta del 29 ottobre Inizio diretta: 291025 07:00 Fine diretta: 291025 23:45 06:30 291025 Media: salgono a 63 i morti a Gaza in raid Israele Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera Arabic che l’esercito israeliano ha ucciso almeno 63 persone, tra cui 24 bambini, durante gli attacchi in corso nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gaza, bilancio dei raid israeliani di ieri sale a 30 morti - facebook.com Vai su Facebook
Media: "Colpito minibus a Gaza, morti 11 componenti della stessa famiglia" #israele #guerra #gaza #18ottobre - X Vai su X
Gaza, 63 morti nei raid sulla Striscia dopo la ripresa dei bombardamenti – La diretta - Cresce la preoccupazione per la situazione a Gaza dopo che ieri, martedì, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha ordinato la ripresa dei bombardamenti ... Come scrive lapresse.it
Gaza, il bilancio dei nuovi raid israeliani è di almeno 50 morti. Trump: «Il cessate il fuoco non è a rischio» - E’ salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai ... Lo riporta ilsole24ore.com
Gaza, nuovi attacchi israeliani: almeno 65 morti. Trump: «Il cessate il fuoco non è a rischio» - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese. Segnala ilmessaggero.it