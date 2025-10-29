Cresce la preoccupazione per la situazione a Gaza dopo che ieri, martedì, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha ordinato la ripresa dei bombardamenti sulla Striscia accusando Hamas di aver violato gli accordi di cessate il fuoco. Sarebbero 63 i morti da allora dovuti ai raid dello Stato ebraico. Il presidente americano Donald Trump si dice però sicuro che la tregua non sia a rischio. Ecco tutte le notizie di oggi 29 ottobre in diretta. Gaza, le notizie in diretta del 29 ottobre Inizio diretta: 291025 07:00 Fine diretta: 291025 23:45 06:30 291025 Media: salgono a 63 i morti a Gaza in raid Israele Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera Arabic che l’esercito israeliano ha ucciso almeno 63 persone, tra cui 24 bambini, durante gli attacchi in corso nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, 63 morti nei raid sulla Striscia dopo la ripresa dei bombardamenti – La diretta