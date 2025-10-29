Gaza | 63 morti in una notte 24 erano bambini Morire in guerra dopo la fine della guerra ammazzati da criminali ai quali è stata concessa un' impunità preventiva
La vita è sacra, ciascuna vita. I criminali devono essere puniti. I candidati premi Nobel per la pace non dovrebbero dichiarare “Israele dovrebbe colpire” 63 morti nella sola notte tra il 28 e il 29 ottobre 2025. 24 erano bambini. Donald Trump, candidato premio Nobel per la pace: “Israele dov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
