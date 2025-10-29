Gaza 63 morti di cui 24 bambini e 200 feriti dopo potenti attacchi Idf contro case e tende sfollati | il VIDEO della disperazione negli ospedali

Il bilancio di morti e vittime torna a salire dopo la flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Israele. Gli ospedali di Khan Younis e Gaza City si sono riempiti di civili, e soprattutto della disperazione di quanti hanno perso i loro cari sotto il fuoco del nuovo attacco gen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

