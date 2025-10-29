Gaza 1 milione di bambini traumatizzati 300mila denutriti 58mila senza almeno un genitore boom di danni allo sviluppo cognitivo
Nella Striscia di Gaza "da marzo non entra praticamente nulla e una denutrizione prolungata ai bambini causa danni permanenti a livello di sviluppo mentale e cognitivo, oltre che fisico. Almeno 500mila persone di cui 300mila bambini soffrono di denutrizione estrema" La guerra a Gaza condotta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Aiuti per la Palestina, via libera alla destinazione degli stanziamenti Un milione e cento mila euro andranno a Gaza, un milione alla Cisgiordania con un progetto cofinanziato dal ministero degli Affari esteri.
In piazza a Roma per #Gaza, gli organizzatori: siamo un milione
DA GAZA/ "1 milione di bambini traumatizzati e 300mila denutriti, servono 1000 camion al giorno, siamo a 200" - Per l'UNICEF a Gaza 58mila bambini hanno perso un genitore, altri vivono in strada curandosi dei fratelli.
Gaza, attacchi israeliani: oltre 100 morti, 35 sono bambini. Israele: «Il cessate il fuoco è ripristinato dalle 9» - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese.
In due anni ucciso un bambino ogni ora: tutti i numeri della strage degli innocenti a Gaza - Almeno 20mila minori sono morti nella Striscia dall'ottobre del 2023.