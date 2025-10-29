Gaza 1 milione di bambini traumatizzati 300mila denutriti 58mila senza almeno un genitore boom di danni allo sviluppo cognitivo

Nella Striscia di Gaza "da marzo non entra praticamente nulla e una denutrizione prolungata ai bambini causa danni permanenti a livello di sviluppo mentale e cognitivo, oltre che fisico. Almeno 500mila persone di cui 300mila bambini soffrono di denutrizione estrema" La guerra a Gaza condotta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

