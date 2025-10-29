Gatti a DAZN | Oggi contavano solo i tre punti come sempre Non mi sembra bello parlare di quello che non è funzionato con Tudor Siamo ancora in corso per tutto
Federico Gatti ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Gatti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Oggi contavano solo i tre punti, come sempre contano solo quelli. Non mi sembra bello parlare di quello che non ha funzionato con Tudor, siamo ancora in corsa per tutto e dobbiamo ripartire subito per raddrizzare al più presto. Ci mettere il 120%, la stagione è ancora lunga e dobbiamo ripartire al massimo. Prima della partita ci siamo detti che dovevamo trovare le certezze e ripartire da qui». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
