Garlasco una svolta è vicina? De Rensis a Cartabianca | Alberto ha la speranza di vedere affermata la propria estraneità

L’avvocato di Alberto Stasi ospite a “È sempre Cartabianca” rilancia: “Ci sono elementi nuovi e speranze concrete di verità”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, una svolta è vicina? De Rensis a Cartabianca: "Alberto ha la speranza di vedere affermata la propria estraneità"

Leggi anche questi approfondimenti

Svolta nel caso Garlasco: la professoressa Cristina Cattaneo misura Andrea Sempio per ricostruire la scena del crimine — 17 anni dopo, la verità potrebbe davvero cambiare. - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco. Svolta nell’inchiesta dell’ex Procuratore Venditti. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro dei dispositivi informatici dell’ ex procuratore, indagato per corruzione in atti giudiziari. Il commento di Milo Infante - X Vai su X

Delitto di Garlasco, svolta vicina? Ecco cosa potrebbe accadere ad Andrea Sempio - Al centro della svolta il famoso scontrino che l'amico del fratello di Chiara Poggi ha mostrato come alibi. Da notizie.it

Svolta Garlasco, "La perizia scagiona Stasi": i nuovi elementi e perché potrebbe non essere il colpevole - La perizia dell'anatomopatologa Cattaneo potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco e scagionare Alberto Stasi: i nuovi elementi ... virgilio.it scrive

Garlasco, nuovo colpo di scena: l'ex comandante del Ris Garofano molla Andrea Sempio. Tra pizzini ed errori - L'ultima novità ha del clamoroso, l'ex comandante del Ris Luciano Garofano ha deciso di abbandonare Andrea Sempio: "Rinuncio ... Riporta affaritaliani.it