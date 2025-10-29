Garlasco spunta un’audio indedito del padre di Sempio | Farò un assegno da 7mila euro non ce la facciamo più

Affaritaliani.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Garlasco, Mattino Cinque diffonde un audio inedito del 2017: il padre di Andrea Sempio parla di un assegno da 7mila euro. Le nuove rivelazioni riaccendono il giallo di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco spunta un8217audio indedito del padre di sempio far242 un assegno da 7mila euro non ce la facciamo pi249

© Affaritaliani.it - Garlasco, spunta un’audio indedito del padre di Sempio: "Farò un assegno da 7mila euro, non ce la facciamo più"

Approfondisci con queste news

garlasco spunta un8217audio indeditoGarlasco, spunta l’interrogatorio mai uscito di Andrea Sempio: le parole del 2017 sull’impronta delle scarpe - Caso Garlasco, emerge l’interrogatorio del 2017 di Andrea Sempio: nel verbale inedito le domande degli inquirenti sull’impronta delle scarpe trovata ... Lo riporta affaritaliani.it

Ignoto X, spunta il manoscritto inedito di Sempio: "Chiamate verso fisso Poggi" - Ritrovamenti che potrebbero essere significativi nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, quelli effettuati dalla Guardia di Finanza a casa di Andrea Sempio. Come scrive iltempo.it

Garlasco, spunta una frase di Sempio del 2017: "Quattro donne per ogni uomo" - Nell’episodio di ieri della trasmissione Ore 14 Sera è intervenuto il genetista Marzio Capra, l’unico consulente rimasto in carica sempre, dal 2007 a oggi. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Spunta Un8217audio Indedito