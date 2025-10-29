Garlasco spunta un’audio indedito del padre di Sempio | Farò un assegno da 7mila euro non ce la facciamo più
Caso Garlasco, Mattino Cinque diffonde un audio inedito del 2017: il padre di Andrea Sempio parla di un assegno da 7mila euro. Le nuove rivelazioni riaccendono il giallo di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Approfondisci con queste news
Andrea Sempio, tutta la verità a Chi l'ha Visto: cosa ha rivelato e spunta un super testimone per il caso Garlasco Vai su Facebook
Spunta un nuovo testimone a Garlasco: "Lo scontrino del parcheggio non è di Sempio" - X Vai su X
Garlasco, spunta l’interrogatorio mai uscito di Andrea Sempio: le parole del 2017 sull’impronta delle scarpe - Caso Garlasco, emerge l’interrogatorio del 2017 di Andrea Sempio: nel verbale inedito le domande degli inquirenti sull’impronta delle scarpe trovata ... Lo riporta affaritaliani.it
Ignoto X, spunta il manoscritto inedito di Sempio: "Chiamate verso fisso Poggi" - Ritrovamenti che potrebbero essere significativi nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, quelli effettuati dalla Guardia di Finanza a casa di Andrea Sempio. Come scrive iltempo.it
Garlasco, spunta una frase di Sempio del 2017: "Quattro donne per ogni uomo" - Nell’episodio di ieri della trasmissione Ore 14 Sera è intervenuto il genetista Marzio Capra, l’unico consulente rimasto in carica sempre, dal 2007 a oggi. ilgiornale.it scrive