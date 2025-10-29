Garlasco si tinge di politica | per Nordio bisogna avere il coraggio di arrendersi Renzi | Vergogna nazionale

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Politico il caso di Garlasco lo è in parte già diventato: per le questioni che solleva sul sistema giudiziario nel suo complesso, per la recente inchiesta per corruzione a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, per le dichiarazioni del presidente dell'Associazione nazionale. 🔗 Leggi su Today.it

garlasco tinge politica nordioGarlasco, il ministro Nordio: “A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi”. Renzi: “Parole sconcertanti” - Al Salone della Giustizia in corso a Roma, il ministro Carlo Nordio ha commentato il caso Garlasco, sottolineando ... Lo riporta blitzquotidiano.it

garlasco tinge politica nordioDelitto di Garlasco, il ministro Nordio e la "verità mai trovata": "A un certo punto bisognerebbe arrendersi" - Sul delitto di Garlasco il ministro Carlo Nordio si è espresso sulle difficoltà di poter arrivare ad una verità certa dopo anni dall'omicidio ... virgilio.it scrive

garlasco tinge politica nordioGarlasco, la genetista di Sempio sulle parole di Nordio: "Ha ragione, ci sono casi..." - La genetista Marina Baldi, consulente di Andrea Sempio, commenta le dichiarazioni del ministro Nordio sul Delitto Garlasco. Scrive la7.it

