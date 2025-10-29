Garlasco sequestrati 27 dispositivi tra pc cellulari e hard disk di ex procuratore Venditti pm | Prove di corruzione difesa | Violazione privacy

La pm Claudia Moregola e il Procuratore di Brescia Francesco Prete hanno ordinato venerdì scorso un nuovo sequestro di apparecchi informatici che dovrebbero contenere elementi utili all'accusa di corruzione. Ci vorranno "due mesi" per passarli al setaccio 27 apparecchi, tra computer, cellular. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, sequestrati 27 dispositivi tra pc, cellulari e hard disk di ex procuratore Venditti, pm: "Prove di corruzione", difesa: "Violazione privacy"

