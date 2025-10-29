Garlasco sequestrati 27 dispositivi tra pc cellulari e hard disk di ex procuratore Venditti pm | Prove di corruzione difesa | Violazione privacy

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pm Claudia Moregola e il Procuratore di Brescia Francesco Prete hanno ordinato venerdì scorso un nuovo sequestro di apparecchi informatici che dovrebbero contenere elementi utili all'accusa di corruzione. Ci vorranno "due mesi" per passarli al setaccio 27 apparecchi, tra computer, cellular. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco sequestrati 27 dispositivi tra pc cellulari e hard disk di ex procuratore venditti pm prove di corruzione difesa violazione privacy

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, sequestrati 27 dispositivi tra pc, cellulari e hard disk di ex procuratore Venditti, pm: "Prove di corruzione", difesa: "Violazione privacy"

Contenuti che potrebbero interessarti

garlasco sequestrati 27 dispositiviGarlasco. Mario Venditti: sequestrati di nuovo i dispositivi dissequestrati dal Tribunale del riesame - Mario Venditti: sequestrati di nuovo i dispositivi dissequestrati dal Tribunale del riesame ... Segnala politicamentecorretto.com

garlasco sequestrati 27 dispositiviGarlasco, sequestrati di nuovo computer e cellulari all'ex pm Venditti: che succede - Con la Procura di Brescia che «scopre» le carte dell'inchiesta ... Da iltempo.it

garlasco sequestrati 27 dispositiviGarlasco, nuovi sequestri per Venditti. I pm: “Dentro ci sono di sicuro le prove di versamenti di Sempio” - Servono 'due mesi' e all'interno 'sono sicuramente contenuti elementi utili alla prova' della corruzione e del 'versamento di denaro agli inquirenti' da ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sequestrati 27 Dispositivi