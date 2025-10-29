Garlasco Sempio con i periti in clinica di genetica | Nessun esame ma errori esistono valutare tutto
L'indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, con i due legali e il team di periti di parte si sono incontrati a Roma oggi in una clinica privata specializzata in genetica molecolare. "Nessun nuovo esame ma errori esistono e bisogna valutare tutto" hanno spiegato dal pool difensivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
