Garlasco Sempio con i periti in clinica di genetica | Nessun esame ma errori esistono valutare tutto

L'indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, con i due legali e il team di periti di parte si sono incontrati a Roma oggi in una clinica privata specializzata in genetica molecolare. "Nessun nuovo esame ma errori esistono e bisogna valutare tutto" hanno spiegato dal pool difensivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it