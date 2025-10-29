Garlasco Sempio con i periti in clinica di genetica | Nessun esame ma errori esistono valutare tutto

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, con i due legali e il team di periti di parte si sono incontrati a Roma oggi in una clinica privata specializzata in genetica molecolare. "Nessun nuovo esame ma errori esistono e bisogna valutare tutto" hanno spiegato dal pool difensivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

garlasco sempio periti clinicaGarlasco, Sempio con i periti in clinica di genetica: “Nessun esame ma errori esistono, valutare tutto” - L'indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, con i due legali e il team di periti di parte si sono incontrati a Roma oggi in una clinica privata ... Scrive fanpage.it

garlasco sempio periti clinicaGarlasco, Sempio a Roma per esami a fini difensivi. La difesa: “L’80% delle notizie mediatiche sono travisate o addirittura inventate” - Andrea Sempio a Roma per accertamenti difensivi, i legali: "Notizie mediatiche travisate o inventate" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

garlasco sempio periti clinicaGarlasco, Sempio convocato a Milano per valutazioni antropometriche: misure di arti, statura e peso - Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi alla clinica Mangiagalli di Milano per prendere le misure del corpo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sempio Periti Clinica