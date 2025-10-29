Garlasco Sempio a Roma per esami a fini difensivi La difesa | L’80% delle notizie mediatiche sono travisate o addirittura inventate

Proseguono gli accertamenti nell’indagine di Pavia sul delitto di Garlasco, in questo caso si tratta esami finalizzati alla difesa. Andrea Sempio – che cinque giorni fa è stato sottoposto a misurazioni antropometriche all’Istituto di Medicina legale – è a Roma insieme ai suoi legali, avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e al consulente di parte, Armando Palmegiani, per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra rilievi e analisi, per l’incidente probatorio. Il 37enne, secondo quanto apprende LaPresse, è stato in mattinata presso una clinica che si occupa di genetica molecolare in zona Tiburtina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Sempio a Roma per esami a fini difensivi. La difesa: “L’80% delle notizie mediatiche sono travisate o addirittura inventate”

Altre letture consigliate

Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» Vai su Facebook

Garlasco, Andrea Sempio: “Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico. Chiara Poggi? Non avevamo rapporti" - X Vai su X

Delitto Garlasco, Sempio a Roma per esami di parte. Il legale: “Contro di lui il nulla” - Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è a Roma insieme ai suoi legali, avvocati Liborio Cataliotti e ... Da msn.com

Garlasco, Andrea Sempio a Roma per esami di parte: «Non ho nulla da dire» - (LaPresse) Andrea Sempio è a Roma insieme ai suoi legali, avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e al consulente di parte, Armando Palmegiani, per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra r ... Riporta msn.com

Garlasco, Andrea Sempio a Roma per esami di parte: a pranzo con avvocati e consulenti - (LaPresse) Andrea Sempio a Roma insieme ai suoi legali, avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e al consulente di parte, Armando ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com