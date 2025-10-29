Garlasco Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine Poi replica | Mai fatta una diagnosi su Stasi

Oltre ai recenti sviluppi sul caso Garlasco, che vedono protagonisti Andrea Sempio e la sua famiglia, anche i commenti e gli interventi televisivi che ne sono seguiti hanno alimentato nuovi attriti tra professionisti del settore. Il 29 ottobre, l'avvocato Marco Felipe Perfetti annuncia di aver segnalato la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone all'Ordine degli Psicologi delle Marche, accusandola di aver danneggiato l'immagine della professione con le sue dichiarazioni proprio sul caso Garlasco. Sui social si contesta una sua presunta diagnosi psichiatrica fatta su Alberto Stasi. La replica di Bruzzone arriva diverse ore dopo su Facebook: «Non è vero.

