Garlasco nove prove contro Sempio | il Riesame svela contatti denaro e consulenze nascoste

Ogni volta che si tenta di archiviare definitivamente la vicenda dell’ omicidio di Chiara Poggi, qualcosa riemerge dalle carte, dagli interrogatori, dai tabulati. Un nuovo dettaglio, un nuovo nome, una connessione che non combacia. Dal Riesame emergono contraddizioni e rapporti negati che rimettono in discussione equilibri e certezze costruite in quasi vent’anni di indagini. In questa nuova fase dell’inchiesta, gli inquirenti hanno individuato una serie di riscontri che rafforzano la pista contro Andrea Sempio: tabulati telefonici, flussi di denaro, atti riservati finiti nelle mani sbagliate e un profilo genetico compatibile che, se confermato, potrebbe cambiare tutto. 🔗 Leggi su Panorama.it

