Garlasco l'avvocato Gallo | Lovati il più onesto di tutti presto verrà sentito come persona informata
Fabrizio Gallo, avvocato difensore di Massimo Lovati, rivela a Fanpage.it che presto il suo assistito potrebbe essere ascoltato dalla procura di Brescia e che sarebbe disposto a parlare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
MattinaRai1. . Delitto di Garlasco: in esclusiva a #StorieItaliane parla l’Avvocato Lovati: “Non avrei presentato quello scontrino del parcheggio, non glielo aveva chiesto nessuno”. Vai su Facebook
#Garlasco, l'avvocato di Lovati sull'impronta 33 #Mattino5 - X Vai su X
Garlasco, l’avvocato Gallo: “Lovati il più onesto di tutti, presto verrà sentito come persona informata” - it che presto il suo assistito potrebbe essere ascoltato dalla procura di Brescia e che sarebbe disposto a parlare. Segnala fanpage.it
Delitto di Garlasco, Lovati vs Gallo: “Non gli ho parlato dello scontrino di Sempio”/ “Temo la sospensione” - Delitto di Garlasco, Massimo Lovati vs Fabrizio Gallo sullo scontrino di Andrea Sempio: "Io non gliele ho parlato". ilsussidiario.net scrive
Delitto di Garlasco, Gallo: “Lovati non è indagato”/ “Scontrino Sempio? Vi spiego cosa è successo” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con l'intervista in studio a Federico Gallo, legale di Massimo Lovati: ecco le sue dichiarazioni ... Segnala ilsussidiario.net