Garlasco la smentita sullo scontrino di Sempio | Il super testimone non esiste nessuno si è presentato in Caserma
Lo scontrino di Andrea Sempio, oggi unico indagato per la morte di Chiara Poggi, era tornato al centro dell'inchiesta su Garlasco qualche giorno fa. Secondo quanto emerso, un presunto. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NUOVA LETTERA DAL FARWEST 40 mila euro in contanti. Un avvocato che cambia versione ogni giorno. Una smentita clamorosa in diretta TG1. E adesso l’ombra del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Cosa sta succedendo davvero nel caso Garlasco? - facebook.com Vai su Facebook
NUOVA LETTERA DAL FARWEST 40 mila euro in contanti. Un avvocato che cambia versione ogni giorno. Una smentita clamorosa in diretta TG1. E adesso l’ombra del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Cosa sta succedendo davvero nel caso Garlasco? - X Vai su X
Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» - Lo scontrino di Andrea Sempio, oggi unico indagato per la morte di Chiara Poggi, era tornato al centro dell'inchiesta su Garlasco qualche giorno fa. msn.com scrive
Delitto di Garlasco, Sempio smentito da un parente sullo scontrino?/ Dall’ora della morte all’arma: le novità - Delitto di Garlasco, un parente di Andrea Sempio lo ha smentito sullo scontrino smontando il suo alibi? Riporta ilsussidiario.net
Garlasco, non si scioglie il nodo di Sempio e lo scontrino. Cosa rivelano le celle telefoniche - Il ticket del parcheggio, usato da Andrea Sempio come alibi da 18 anni a questa parte, continua a tenere banco nel caso di Garlasco. Si legge su iltempo.it