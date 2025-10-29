Garlasco la scoperta shock sul supertestimone | tutto ribaltato

Nuovo capitolo nel caso Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Negli ultimi giorni si era parlato di un presunto “supertestimone” che avrebbe smentito l’alibi di Andrea Sempio, oggi unico indagato. Ma durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica è arrivata la notizia ufficiale. Restano interrogativi aperti su uno degli elementi più discussi dell’inchiesta, lo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio ai carabinieri nel 2008. Leggi anche: Ictus, quali sono i primi sintomi: i campanelli d’allarme da non sottovalutare “Non esiste nessun supertestimone”. A chiarire la vicenda è stata la giornalista Lodovica Bulian, nel corso del programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la scoperta shock sul supertestimone: tutto ribaltato

Altre letture consigliate

Garlasco, la scoperta del medico legale: “Compatibile alle ferite sul corpo di Chiara” Vai su Facebook

Garlasco, quando Luciano Garofano disse: «Se Andrea Sempio è colpevole lascio». L'intervista tre mesi prima della rinuncia diventa un caso - «Perché da ex generale dei Ris che ha lavorato al caso di Garlasco, ora è diventato consulente di Andrea Sempio? Segnala corriereadriatico.it

Garlasco, quando Luciano Garofano disse: «Se Andrea Sempio è colpevole lascio». L'intervista tre mesi prima della rinuncia diventa un caso - Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, ha rivelato a Fabrizio Corona che «sono serviti per pagare ... corriereadriatico.it scrive

Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. La frase che inchioda il pm Venditti? Ecco la verità» - Nella puntata di venerdì sera di Quarto Grado si è parlato di un presunto secondo scontrino del parcheggio, risalente al giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ma c'è stata anche ... leggo.it scrive