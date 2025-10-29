Garlasco la paura dei Sempio in un audio | Prendi 7mila euro e vai là subito Non ce la facciamo più Il padre di Andrea e la chiave dell’assegno – Il video

Le indagini parallele delle procure di Pavia e di Brescia stanno stringendo il cerchio attorno ad Andrea Sempio e ai loro familiari. Dalla prima indagine a carico di Sempio, datata 2017, è riemersa un’intercettazione in cui Giuseppe Sempio, padre del 37enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi, sembra riferirsi a una transazione in denaro che sarebbe avvenuta proprio in merito al procedimento penale. «Ho bisogno di aiuto, mi è chiaro. Non ce la facciamo più », si sente in un audio che gli inquirenti bresciani starebbero passando al vaglio nell’inchiesta su Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che sarebbe stato corrotto per archiviare due indagini a carico dello stesso Sempio. 🔗 Leggi su Open.online