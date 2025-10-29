Garlasco la memoria e il nuovo ricorso La difesa di Venditti | sul delitto di Chiara Poggi indaghi Brescia

Brescia, 29 ottobre 2025 – Nuovo decreto, nuovo ricorso. È un botta e risposta serrato ormai quello tra la Procura di Brescia, che indaga sull’ex aggiunto di Pavia Mario Venditt i per una presunta corruzione sul caso Garlasco e sul malaffare del ‘sistema Pavia’, e il legale del magistrato in pensione, l’avvocato Domenico Aiello. Il difensore sta preparando un nuovo ricorso contro l’ultimo sequestro dei dispositivi informatici – il terzo – disposto dagli inquirenti dopo il dissequestro degli stessi lo scorso 17 ottobre da parte del Riesame. Gli apparecchi erano stati requisiti il 9 ottobre anche nell’ambito di ‘Clean’, indagine per peculato e corruzione che vede indagato anche l’ex pm pavese, oggi a Milano, Pietro Paolo Mazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

