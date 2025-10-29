Garlasco | il rompicapo delle indagini intrecciate tra Pavia e Brescia

AGI - La richiesta dell'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex magistrato Mario Venditti, di trasferire l'indagine su Andrea Sempio da Pavia a Brescia rientra nel contesto di quello che sta diventando un rompicapo giudiziario attorno al delitto di Garlasco. Più il tempo passa, più si aggiungono nuovi capitoli legati all'inchiesta 'madre' che vede accusato Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto va detto che le Procura coinvolte sono due, quelle di Pavia e di Brescia con quest'ultima che è intervenuta quando il radar investigativo si è allargato su dei magistrati. Le toghe di un distretto non possono occuparsi di eventuali responsabilità dei loro colleghi ed ecco spiegato l'intervento dei pm bresciani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco: il rompicapo delle indagini intrecciate tra Pavia e Brescia

