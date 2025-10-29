Garlasco e il presunto nuovo teste sullo scontrino di Andrea Sempio Voci smentite dagli inquirenti
Solo una settimana fa i principali quotidiani nazionali avevano riportato la notizia di un nuovo presunto testimone che avrebbe raccontato ai carabinieri che la storia dello scontrino di Andrea Sempio sarebbe stata diversa da quella raccontata dal 37enne indagato nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Secondo questo teste, infatti, lo scontrino del parcheggio di Vigevano, che lo stesso Andrea aveva fornito su richiesta ai carabinieri un anno dopo il delitto, il 4 ottobre del 2008, non era il suo. Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, un simile testimone non esisterebbe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
