Garlasco Andrea Sempio prepara la difesa a Roma Massimo Lovati | Dopo tutto questo casino non possono chiedere l' archiviazione

Andrea Sempio, indagato per la seconda volta nell?inchiesta sul delitto di Garlasco del 2007, si trova a Roma insieme ai suoi legali e consulenti, tra cui il genetista Marina Baldi e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, Andrea Sempio prepara la difesa a Roma. Massimo Lovati: «Dopo tutto questo casino non possono chiedere l'archiviazione»

