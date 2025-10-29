Garibaldi Milleventi una bella cinquina

Una settimana di cinema al Garibaldi. Oggi per CineFo’, il cineforum del mercoledì, alle 20.30 La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, un film che scava nei nervi scoperti della nostra società, nel bisogno disperato di apparire felici, nella paura di affrontare il dolore. Sempre oggi, alle 18.30, torna sul grande schermo Non essere cattivo di Claudio Caligari, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli (foto), che sarà riproposto anche sabato alle 19 e domenica alle 16.30. E c’è un grande ritorno anche domani alle 21 con Frankenstein Junior, il capolavoro di Mel Brooks uscito nel 1974, una commedia raffinata, surreale, dirompente, esilarante, inserita al 13° posto nella classifica delle migliori commedie di sempre dall’American Film Institute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Garibaldi Milleventi, una bella cinquina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prato, 27 novembre, teatro Il Garibaldi: torneremo in Toscana per Trilogia 71-73, il nuovo tour durante il quale vi faremo riascoltare Collage, Uomo di Pezza e Felona e Sorona. Biglietti https://www.ticketone.it/event/le-orme-trilogia-1971-1973-il-garibaldi - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, al via “Voci dalla Bella Piazza”: «La passeggiata che racconta le trasformazioni di piazza Garibaldi» - Al via oggi “Voci dalla Bella Piazza”, la nuova passeggiata di Migrantour Napoli che condurrà alla scoperta delle ... Segnala ilmattino.it

Napoli, piazza Garibaldi: grandi pulizie per il progetto “Bella piazza” - Nell'ambito della Giornata mondiale per l'ambiente oggi a Napoli i volontari della Uil, delle associazioni Uniti e Adoc e del servizio civile si sono prodigati nella pulizia di piazza Garibaldi, in ... Da ilmattino.it