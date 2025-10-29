Gara per l’affidamento della riscossione dei tributi comunali | la nota di De Stasio

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Rosetta De Stasio in merito all’affidamento della riscossione dei tributi: “Ho inoltrato un’interrogazione urgente all’Assessore alle Finanze a proposito della gara per l’affidamento del servizio di gestione e riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e comunali diverse. In data 15 Ottobre 2025 l’Assessore alle Finanze ha comunicato che la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del servizio alla società SOGET SpA, con sede in Pescara ed ora l’Amministrazione comunale dovrà proseguire con gli adempimenti previsti per l’aggiudicazione definitiva della gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

