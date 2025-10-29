Gaming e beni culturali | IIDEA e Scuola Nazionale lanciano progetto formativo

(Adnkronos) – La valorizzazione del patrimonio culturale italiano entra in una nuova era digitale. Con la crescente consapevolezza che il videogioco abbia superato i confini del puro intrattenimento per affermarsi come un vero e proprio linguaggio culturale – capace di narrare storie complesse e creare esperienze immersive – musei e istituzioni guardano al gaming come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

