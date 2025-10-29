Gaming che passione Tornei dimostrazioni e ospiti internazionali
di Jessica Quilici Tornei, novità ed esperienze ad alta quota: anche questa edizione di Lucca Comics & Games torna a essere l’ambientazione ideale per gli amanti del videogioco, con aree tematiche dislocate in tutta la città. Per l’occasione il Giardino degli Osservanti sarà adibito a vero e proprio paradiso per i gamer, con PQube pronta a presentare il sequel di Tormented Souls e Clear River Games a svelare la nuova versione di Lollipop Chainsaw per Nintendo Switch 2 e PlayStation 5. Grande attesa anche per l’area firmata Bandai Namco, che occuperà la palestra Ducale Maria Luisa con oltre 400 metri quadrati dedicati a videogiochi, figure da collezione, modellini Gunpla e uno store ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
LEGO: Modelli creativi per i gamer! Costruisci, crea e immagina senza limiti con set ispirati a tre icone del mondo videoludico: Minecraft Fortnite Sonic the Hedgehog Unisci la passione per il gaming al divertimento della costruzione e porta le tue av Vai su Facebook
Gaming che passione. Tornei, dimostrazioni e ospiti internazionali - di Jessica Quilici Tornei, novità ed esperienze ad alta quota: anche questa edizione di Lucca Comics & Games torna a ... msn.com scrive
Comicon Napoli 2025, giochi da tavolo: tornei, demo e attività per tutte le età, il programma - Oltre agli eventi principali, lo stand Giochi Uniti offrirà dimostrazioni guidate per tutta la durata della fiera, con la possibilità di provare alcuni dei titoli più apprezzati dagli appassionati. Da ilmattino.it