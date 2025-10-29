gaming che passione tornei dimostrazioni e ospiti internazionali

di Jessica Quilici Tornei, novità ed esperienze ad alta quota: anche questa edizione di Lucca Comics & Games torna a essere l’ambientazione ideale per gli amanti del videogioco, con aree tematiche dislocate in tutta la città. Per l’occasione il Giardino degli Osservanti sarà adibito a vero e proprio paradiso per i gamer, con PQube pronta a presentare il sequel di Tormented Souls e Clear River Games a svelare la nuova versione di Lollipop Chainsaw per Nintendo Switch 2 e PlayStation 5. Grande attesa anche per l’area firmata Bandai Namco, che occuperà la palestra Ducale Maria Luisa con oltre 400 metri quadrati dedicati a videogiochi, figure da collezione, modellini Gunpla e uno store ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

