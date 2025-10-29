Gambizzazione | uno a processo per lesioni gravi l' altro per favoreggiamento

BRINDISI - Un 55enne brindisino è stato rinviato a giudizio, con l'accusa di lesioni gravi, aggravate dall'uso di un'arma da fuoco, per una gambizzazione avvenuta nel giugno 2023. Un altro imputato andrà sempre a processo con l'accusa di favoreggiamento, nei confronti del primo. La vittima e un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

