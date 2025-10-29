Galliani dà ragione a Conte | Con 9 giocatori nuovi ci vuole un po’ di tempo ma ce la può fare

L’ex dirigente di Milan e Monza Adriano Galliani si è soffermato sulle principali vicende del calcio italiano a margine della festa per i 100 anni del Corriere dello Sport. Tra gli argomenti trattati dal “Condor” vi sono anche l’approdo di Gattuso sulla panchina della Nazionale, il suo passato rossonero e l’inizio di stagione del Napoli di Conte. Da Gattuso a Conte passando per Berlusconi: le parole di Galliani. «Da quando è arrivato, Rino (Gattuso, ndr) ha vinto tutte le partite. Più di 12 punti in 4 partite non può fare», ha sottolineato Galliani ai microfoni di Sportmediaset. «Lo conosco bene, è stato tanti anni da noi (al Milan, ndr), è un ragazzo forte, determinato, che riesce a farsi voler bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

