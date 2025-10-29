Galleria dell’Accademia in scena il reading teatrale su Michelangelo con Tomaso Montanari
Firenze, 29 ottobre 2025 - Dopo il grande successo di pubblico riscosso a giugno, torna alla Galleria dell’Accademia di Firenze il reading teatrale “Non ha la par cosa tutto il mondo. I Prigioni e la travagliata impresa della tomba di Giulio II”, con Tomaso Montanari e l’attore Francesco Gori, lunedì 10 novembre, alle ore 18. Ideato appositamente per la rassegna L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, con cui la Galleria celebra i 550 anni dalla nascita di uno dei massimi protagonisti del Rinascimento, lo spettacolo propone un avvincente racconto in forma teatrale, costruito sulle parole stesse di Michelangelo e dei suoi primi biografi, portando il pubblico al cuore di una delle vicende più complesse e affascinanti della sua carriera: la lunga, tormentata realizzazione della tomba di papa Giulio II. 🔗 Leggi su Lanazione.it
