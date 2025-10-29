Galante rivela | Inter Fiorentina? Partita difficile per entrambe Vi dico come finirà

Inter News 24 Galante svela quanto finirà, secondo lui, la sfida in programma questa sera tra Inter e Fiorentina, dopo aver analizzato le sfidanti. L’ex difensore dell’ Inter Fabio Galante ha analizzato ai microfoni di Radio FirenzeViola la sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Fiorentina, valida per la nona giornata di Serie A. L’ex calciatore, che ha vestito la maglia interista negli anni ’90, ha sottolineato come la partita di San Siro rappresenti un momento chiave per entrambe le formazioni, reduci da risultati deludenti ma determinate a rilanciarsi. Moduli e tattica: la differenza la fanno gli interpreti. 🔗 Leggi su Internews24.com

