Gaeta spacciava vicino a un liceo | denunciato un 20enne
Gaeta, 29 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato in stato di libertà un giovane italiano di circa vent’anni, indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era stato segnalato in relazione a episodi di presunto spaccio nei pressi di un liceo della città. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato individuato dagli agenti del Commissariato di Gaeta grazie alla descrizione fornita. Convocato presso gli uffici di polizia, il giovane è stato successivamente accompagnato nella propria abitazione, dove è stata rinvenuta u na modica quantità di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
